Пекин, 28 января, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Продажи подержанных автомобилей способствовали появлению новых тенденций на автомобильном рынке Китая в 2021 году, при этом объем торговли и стоимость выросли более чем на 20% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Ассоциации легковых автомобилей Китая, передает агентство Синьхуа.

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По данным ассоциации, в прошлом году из рук в руки перешло более 17,58 млн подержанных автомобилей, что на 22,62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на проблемы пандемии, экстремальные погодные условия, снижение ожиданий потребления и растущие риски глобальных цепочек поставок.

Совокупная стоимость сделок за этот период выросла на 27,32% по сравнению с годом ранее и превысила 1,13 трлн юаней (около $178 млрд). Торговля подержанными автомобилями является ключом к оживлению автомобильного рынка Китая, что способствует модернизации городского потребления и способствует потреблению в сельской местности, отметили в ассоциации.

Она с оптимизмом смотрит на перспективы рынка, ссылаясь на многочисленные меры и политики страны по быстрому росту потребления подержанных автомобилей, такие как внедрение льготной налоговой политики и содействие межрегиональным трансфертам.