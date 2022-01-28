Берн, , 06:04 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Швейцарии выросло на 44 842, что является новым максимумом с начала наблюдений в стране. Об этом 27 января сообщило на своем сайте швейцарское федеральное управление здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За предыдущие 24 часа было выявлено 43 199 новых носителей SARS-CoV-2. С начала пандемии в Швейцарии зарегистрировано 2 091 166 подобных фактов, а также 12 314 летальных исходов от осложнений при COVID-19. За минувшие сутки в стране подтверждена смерть 16 пациентов с указанным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что число выявленных в мире фактов инфицирования коронавирусом увеличилось до 360 578 392.

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