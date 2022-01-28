Кемерово, , 06:01 — REGNUM На территории сразу нескольких городов Кемеровской области объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«В период с 18:00 (время местное) 27 января до 18:00 (время местное) 28 января 2022 года на территории Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — говорится в прогнозе. — Продолжаются НМУ первой степени опасности».

В региональном гидрометцентре уточнили, что сегодня, 28 января, на территории Кузбасса ожидается дым, дымка.