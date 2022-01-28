Гори, Грузия, 28 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Российские «оккупационные силы» вновь проводят действия, направленные на захват грузинской территории на границе Грузии и Южной Осетии, сообщает 27 января грузинский телеканал «Формула».

Ssg.gov.ge На границе Грузии и Южной Осетии

Утверждается, что трое вооружённых российских военных проникли на грузинскую территорию у села Меджврисхеви Горийского муниципалитета и проводили там незаконную «бордеризацию». «Бордеризация» заключалась в том, что российские военные повязали неподалёку от местного кладбища белые ленты.

По словам местных жителей, если «линия оккупации» пройдет через это место, то на «оккупированной стороне» могут оказаться два дома.

«Оккупационный режим представил новый план. Это можно рассматривать как часть нового плана. В случае реализации которого, оккупационный режим отберет у Грузии дополнительные 209 квадратных километров. И снова мы видим, что у правительства нет никакого ответа», — заявил срочно прибывший в Меджврисхеви лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава.

Служба государственной безопасности Грузии не подтвердила факт «бордеризации», но заявила, что на «оккупированной территории» вблизи Меджврисхеви наблюдаются «некоторые незаконные деструктивные действия».

Напомним, что Грузия регулярно обвиняет власти России и Южной Осетии в захватах грузинской территории и смещении линии границы.