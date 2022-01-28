Нанкин, Китай, 28 января, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В провинции на востоке Китая за последние два года сектор грузовых перевозок вырос на 489,2% по сравнению с уровнем до эпидемии COVID-19, сообщило управление пограничной инспекции провинции, передает агентство Синьхуа.

Sean MacEntee Авиаперевозки

По данным департамента, в 2020 и 2021 годах количество международных грузовых авиаперевозок достигло 13 686, так как многие пассажирские самолеты были переоборудованы в грузовые транспортники из-за эпидемии.

«Почти пятикратный рост в условиях эпидемии свидетельствует об устойчивости внешней торговли Цзянсу», — сказал директор управления Чэнь Сянъюнь.

Согласно таможенным данным, в 2021 году объем внешней торговли провинции вырос до рекордно высокого уровня в 5,21 трлн юаней (около $821 млрд), что на 17,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для облегчения международных грузовых авиаперевозок Цзянсу ввела ряд мер, таких как эффективное таможенное оформление товаров, сообщили в инспекции. Валовый внутренний продукт восточной прибрежной провинции, где обрабатывающая промышленность является основной отраслью, вырос на 8,6% в годовом исчислении до 11,6 трлн юаней в прошлом году.