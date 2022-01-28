Пекин, 28 января, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Китай ускорил темпы развития 5G, построив 654 000 базовых станций в 2021 году, сообщило Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), передает агентство Синьхуа.

5G

На сегодняшний день запущено почти 1,43 млн базовых станций 5G, сообщил на пресс-конференции главный инженер MIIT Тянь Юйлун. Сеть 5G теперь охватывает все города на уровне округов, более 98% городских районов на уровне уездов и 80% городских районов поселкового уровня по всей стране, сказал представитель MIIT Чжао Чжиго.

Поставки телефонов 5G в 2021 году выросли на 63,5% в годовом исчислении и достигли 266 млн единиц, демонстрируя устойчивый рост, добавил Чжао.

Стратегия Китая «промышленный интернет 5G +» сформировала 20 сценариев применения, включающих удаленное управление оборудованием и систему контроля качества с использованием машинного зрения в 10 ключевых областях, включая горнодобывающую, сталелитейную и энергетическую промышленность, сказал Чжао, добавив, что это послужило стимулом для преобразования и модернизации других секторов.

В этом году министерство намерено продолжить консолидацию промышленных основ 5G, одновременно продвигая строительство сетей 5G и способствуя разработке приложений 5G.