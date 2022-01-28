Новосибирск, , 05:55 — REGNUM В Новосибирской области на несколько дней введён режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Экология Цитата из м/ф «Это совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР

«В период с 15:00 (время местное) 27 января до 10:00 (время местное) 30 января 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — говорится в прогнозе. — Объявляются НМУ первой степени опасности».

По данным синоптиков, сегодня, 28 января, в Новосибирске в первой половине дня будет без осадков, ветер переменный 2−7 м/с, температура −17…−19 °C, на дорогах гололедица.