Пекин, 28 января, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Китайские власти в пятницу обнародовали генеральный план по стимулированию зеленой трансформации потребления в ключевых областях, что стало последним шагом страны по достижению своих целей в области пика выбросов углерода и нейтральности, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

В плане, совместно опубликованном Национальной комиссией по развитию и реформам и шестью другими правительственными органами Китая 21 января, говорится, что к 2025 году будут преобладать экологически чистые способы потребления. В нем также содержится призыв к усилиям по повышению осведомленности людей об экологичном потреблении, ограничению расточительности и отходов и увеличению доли рынка экологически чистых и низкоуглеродных продуктов.

В нем подробно описываются меры в различных основных областях, начиная от продуктов питания, одежды, жилья и заканчивая транспортом, туризмом и электроэнергией. В целях поощрения экологически чистого жилищного строительства план настоятельно призывает к принятию мер по энергосбережению и охране окружающей среды при ремонте старых городских жилых комплексов и сельских домов.

В области зеленого транспорта будут предприняты усилия по активному продвижению использования электромобилей, таких как постепенное снятие ограничений на покупку электромобилей, расширение вспомогательных средств, таких как станции зарядки и замены аккумуляторов, и расширение применения электромобилей в транспортных средствах общественного пользования.

Что касается перехода на экологически чистое потребление электроэнергии, в плане подчеркивается, что возобновляемые источники энергии и энергия, используемая в качестве сырья, будут исключены из ограничения общего потребления энергии. Доля экологически чистой электроэнергии в потреблении электроэнергии в жилых помещениях будет увеличена.