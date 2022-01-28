Новосибирск, , 05:49 — REGNUM В Центральной городской больнице Бердска сменился главный врач. Информацию об уходе с поста Аллы Дробинской подтвердил первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Центральная городская больница Бердска Правительство Новосибирской области

«Алла Николаевна успешно справилась с поставленными перед ней задачами, — уточнил он. — Сейчас ей предстоит возглавить областной перинатальный центр».

Новым руководителем медучреждения согласно приказу регионального министерства здравоохранения станет Елена Тоцкая, работавшая ранее заместителем директора ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна.