Хельсинки, , 05:46 — REGNUM Действие ограничительных мер, введенных финскими властями в конце декабря на границе между Финляндией и странами Шенгенской зоны из-за ситуации с коронавирусом, продлено до 14 февраля. Об этом 27 января сообщило на своем сайте МВД республики.

Флаг Финляндии Jan Leineberg

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Срок указанных требований должен был истечь 31 января. Кроме того, с февраля отменяются ограничения на границе Финляндии и государств ЕС, не относящихся к Шенгену.

Остальные путешественники при въезде в республику должны предъявлять сертификат о вакцинации или о перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19. Кроме того, они обязаны иметь при себе справку с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, который был сдан менее чем за 48 часов до въезда в Финляндию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января власти Марокко объявили о намерении возобновить с 7 февраля международное пассажирское авиасообщение, которые было прервано из-за пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Марокко возобновит международное пассажирское авиасообщение