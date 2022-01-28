Биробиджан, 28 января, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Два тела обнаружены во время тушения возгорания в посёлке Николаевка Смидовичского района Еврейской АО. На пожаре 28 января погибли женщина и ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар

Читайте также: В селе Якутии полностью сгорел 12-квартирный жилой дом

Возгорание заметил сосед. Сначала горела веранда дома, затем пламя перекинулось на само здание. Прибывшие пожарные обнаружили тела двоих погибших. Причину пожара выясняют сотрудники муниципального отделения надзорной деятельности и профилактической работы. Специалисты оценивают ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в селе Верхнеколымск в Якутии полностью сгорел 12-квартирный жилой дом. Пожар оставил без крыши над головой в том числе четверых детей.