Хабаровск, 28 января, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дело в отношении 45-летнего лесозаготовителя, который незаконно вырубил 39 деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Pixabay.com Береза

Читайте также: Пермяка обвиняют в незаконной рубке леса на 6 млн рублей

Установлено, что работник одной из местных организаций в июле 2021 года выполняя лесозаготовительные работы, вырубил деревья на не предназначенном для этого участке. По словам фигуранта, он расчистил от берёз и лиственниц дорогу в неположенном месте, так как не хотел объезжать надел по более длинному пути. Тем самым обвиняемый решил сэкономить время.

Ущерб составил более 220 тыс. рублей.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае задержан 58-летний местный житель в рамках уголовного дела о незаконной рубке леса. Ущерб оценивается в 6 млн рублей.