Мадрид, 28 января, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Четыре землетрясения произошло в регионе Галисия на территории Испании. Об этом сообщает испанский национальный географический институт.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, в течение часа в этом регионе произошла серия подземных толчков магнитудой от 1,9 до 4,6. Землетрясение ощутили жители прибрежных городов Понтеведра и Виго. При этом отмечается, что очаг сейсмособытия залегал на глубине трех километров.

Экстренные службы региона получили множество обращений от жителей в связи с землетрясением. Тем не менее сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января на территории Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его очаг находился в 137 километрах от города Тарапака на глубине 100 километров. Сведений о пострадавших не поступало.