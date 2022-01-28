Новосибирск, 28 января, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Новосибирске завершилась проверка зданий торговых центров и государственных учреждений, которые получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сегодня, 28 января, ИА REGNUM сообщили в аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

«В рамках проверок по факту сообщений о минировании нескольких торговых центров и государственных учреждений в городе Новосибирске 27 января 2022 года, специальными службами на предмет обнаружения взрывных устройств обследованы четыре здания, — уточнили в АТК. — В результате проверок угроз жизни и здоровью граждан не выявлено».

В настоящее время все объекты работают в обычном режиме.