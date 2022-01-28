Вашингтон, 28 января, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Шутку об организации поставок Россией западным странам водки через «Северный поток — 2» (СП-2) вместо природного газа поддержала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе брифинга. Трансляция велась 27 января на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

На брифинге журналист Мэтт Ли отметил, что газопровод СП-2 уже достроен и готов к прокачке чего угодно— «оливкового масла, природного газа или водки».

Нуланд ответила на это, что «водка — это было бы неплохо», но пояснила, что газопровод не готов к эксплуатации, так как он не протестирован и не прошёл сертификацию.

Кроме того, Нуланд процитировала сенатора Теда Круза, главного критика и оппонента проекта «Северный поток — 2», который назвал газопровод «куском металла на дне океана».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам замгоссекретаря США Нуланд, в случае вторжения России на Украину эксплуатация газопровода «Северный поток — 2» не начнётся.