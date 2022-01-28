Благовещенск, , 05:46 — REGNUM В столице Амурской области произошло ДТП с участием ребёнка. Под колёса автомобиля 27 января попал мальчик шести лет, сообщили в управлении ГИБДД по Благовещенску.

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Ребёнок выскочил неожиданно, когда машина сдавала задом. ДТП произошло на придомовой территории. Мальчика увезли в травмпункт.

«Ребёнок, находясь во дворе, забывается и в силу возрастных особенностей не обращает внимания на то, что во дворе ездят машины. А водителям необходимо выдерживать минимальную скорость движения во дворах и помнить, что дети, заигравшись, могут оказаться перед автомобилем», — подчеркнули в ГИБДД Благовещенска.

Там обратили внимание на то, что это уже пятое ДТП с детьми в столице Приамурья в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в столице Приамурья автомобиль сбил первоклассника. Семилетний ребёнок неожиданно выскочил на дорогу и пострадал при столкновении с автомобилем.