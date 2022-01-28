Новосибирск, 28 января, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В Новосибирске утвердили ассортимент растений для озеленения города. Соответствующий приказ выпустил департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Озеленение двора

«Благоустраивая парки и скверы, мы поняли, что новосибирцы очень любят и хотят озеленять свой город. Так пусть эта работа, которую выполняют и горожане, и ТОСы, высаживающие растения на придомовых территориях, но при этом не имеющие возможности проводить научные исследования, проводится на основе методических рекомендаций», — прокомментировала начальник департамента Анна Терешкова.

До этого подбор растений осуществлялся стихийно или с использованием нормативного документа, в котором был рекомендован список из 29 деревьев и кустарников основного ассортимента и 25 растений дополнительного. Теперь для всех организаций, занимающихся озеленением и благоустройством, составлена таблица, в которой представлено 190 деревьев и кустарников.

Отмечается, что список — результат работы специалистов управления по благоустройству общественных пространств и экспертов «Зелёного совета».