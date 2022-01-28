Берлин, , 05:26 — REGNUM Политика расширения НАТО на восток приводит к ненужным конфликтам, в связи с чем Североатлантическому альянсу следует прекратить враждебную риторику, заявил депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бездумная и ненужная политика экспансии НАТО ведет к ненужным конфликтам», — приводит его слова ТАСС.

Немецкий депутат заявил, что поставка военных касок из Германии на Украину была правильным решением властей ФРГ. По его словам, подобные «символические жесты» могут предотвратить поставки летальных вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, пока власти Германии не дали разрешение Эстонии на передачу бывшего немецкого вооружения Украине. Отмечалось, что немецкие власти продолжают рассматривать этот вопрос, однако в течение нескольких недель могут уже принять окончательное решение.