Тбилиси, 28 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что передача Михаила Саакашвили Украине для отбывания им наказания в украинской тюрьме является «идеальным сценарием», сообщает 27 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Давид Арахамия

«Идеальным сценарием для нас было бы вывезти нашего гражданина в страну. Он имеет законное право отбывать этот срок на территории Украины. Мы дадим гарантию, что он не покинет страну и будет находиться на территории Украины», — утверждает Арахамия.

Напомним, что бывший президент Михаил Саакашвили, являющийся гражданином Украины, 1 октября 2020 года был арестован грузинскими правоохранительными органами.