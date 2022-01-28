Гонконг, Китай, 28 января, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В общей сложности 162 человека было задержано по делу о нарушении закона ор нацбезопасности с момента его принятия в 2020 году в Гонконге. Об этом 28 января сообщает газета South China Morning Post.

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Как пояснила заместитель комиссара полиции Эдвина Лау, само по себе число задержанных за нарушение закона о нацбезопасности может означать, что он соблюдается на совершенно легальных основаниях. По мнению Лау, общество получило совершенно чёткий сигнал о том, какие последствия ожидают за нарушение закона.

Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге был принят парламентом Китая летом 2020 года. Уточняется, что закон направлен на борьбу с терроризмом, угрозами сепаратизма и подрыва государственной власти, сговора с зарубежными силами. В качестве максимального наказания нарушителю закона предусмотрено пожизненное заключение.

Отмечается, что после принятия закона множество радикальных оппозиционных активистов свернули свою деятельность в Гонконге. Ряд из них в срочном порядке выехали за рубеж, часть были задержаны и стали фигурантами уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доработке властями Гонконга закона о защите государственной тайны.