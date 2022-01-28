Петропавловск-Камчатский, 28 января 2022, 05:10 — REGNUM На Камчатке огонь почти полностью уничтожил здание популярного сёрфинг-лагеря, расположенного на Халактырском пляже. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Сообщение о возгорании на Халактырском пляже поступило в дежурную часть в 23:34 по местному времени. На место произошедшего был направлен личный состав специализированной пожарно-спасательной части в составе девяти человек на двух автоцистернах.
Огнеборцы смогли локализовать возгорание в 00:41. В 02:32 пожар был полностью потушен.
Популярный сёрфинг-лагерь Snowave, расположенный на Халактырском пляже, находится в 30 минутах от города и за сезон с июня по октябрь принимает более тысячи человек в год.
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