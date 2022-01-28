Петропавловск-Камчатский, 28 января, 2022, 05:10 — ИА Регнум. На Камчатке огонь почти полностью уничтожил здание популярного сёрфинг-лагеря, расположенного на Халактырском пляже. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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Сообщение о возгорании на Халактырском пляже поступило в дежурную часть в 23:34 по местному времени. На место произошедшего был направлен личный состав специализированной пожарно-спасательной части в составе девяти человек на двух автоцистернах.

пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю «Из-за позднего сообщения о возгорании и плохого состояния подъездных путей, к моменту прибытия пожарных строение было практически полностью охвачено пламенем».

Огнеборцы смогли локализовать возгорание в 00:41. В 02:32 пожар был полностью потушен.

«В результате пожара строение уничтожено на 90%. Погибших и пострадавших нет».

Популярный сёрфинг-лагерь Snowave, расположенный на Халактырском пляже, находится в 30 минутах от города и за сезон с июня по октябрь принимает более тысячи человек в год.