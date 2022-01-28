Хабаровск, , 05:16 — REGNUM Строительство в Хабаровске межвузовского кампуса — единого пространства научно-образовательных и социальных объектов для студентов, преподавателей и жителей края — обсудил губернатор Михаил Дегтярев с руководством Градостроительного института «Гипрогорпроект», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Мы приступили к выработке общей концепции и проектированию. Предполагается, что кампус будет представлен двумя независимыми участками.⠀

Первый — в центре Хабаровска, на месте педагогического института ТОГУ. Второй — в Северном микрорайоне, объединив собой ТОГУ и ХГУЭП. При этом общая площадь застройки составит 213 тыс. кв. метров. Сейчас оба вуза занимают 13 тыс. кв. метров», — пояснил глава Хабаровского края.

Отмечается, что помимо современных учебных корпусов, общежитий, физкультурных, спортивных комплексов и многоцелевых общественных пространств, в кампусе предусмотрят и коммерческо-деловую зону для офисов, общепита, гостиницы.

«Коммерческие площади в 12 тыс. кв. метров могут привлечь крупных концессионеров», — добавил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поддержал идею создания в Мурманске единого студенческого кампуса.