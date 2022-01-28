с. Верхнеколымск, , 05:02 — REGNUM В селе Верхнеколымск Верхнеколымского района Якутии жители 12-квартирного дома остались без крыши над головой из-за пожара. Здание было полностью уничтожено огнём 27 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Пожар

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Надзорное ведомство намерено оценить причины и условия возникновения возгорания. Прокуратура также проверит, обеспечивались ли права жильцов дома, соблюдались ли в нём требования пожарной безопасности.

В администрации села ведут сбор средств для пострадавших от пожара семей. В том числе огонь лишил жилья четверых детей, один из которых — инвалид.

«Люди остались без всего имущества. Выскочили, в чём были. Просим оказать помощь пострадавшим от пожара вещами, продуктами питания, школьными принадлежностями, мебелью, бытовой техникой, посудой, и другими вещами», — говорится в сообщении администрации Верхнеколымска.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Челябинской области организовала проверку в связи с гибелью мальчика в пожаре в городе Южноуральске. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.