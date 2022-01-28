Владивосток, 28 января, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Горнолыжная база в Арсеньеве должна стать точкой притяжения не только приморцев, но и туристов всей страны, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко при обсуждении инвестиционного проекта, который реализуют на принципах государственно-частного партнёрства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Горные лыжи

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Инвестиционный проект создания горнолыжного курорта на базе краевой школы Олимпийского резерва «Белая Гора» в Арсеньеве обсудили власти региона.

«В этом году мы ставим задачу подписать концессионное соглашение с инвесторами для развития этого проекта. У компании, которая уже заинтересовалась, есть успешные примеры работы с горнолыжными курортами в Сочи и на Сахалине», — сказал глава Приморья.

Арсеньевский проект рассчитан на 2 этапа. В первую очередь установят кресельный подъёмник, увеличат протяженность трасс до 11 км, что в два раза больше нынешних. Параллельно будут развивать гостиничную инфраструктуру, автопарковки почти на 1000 машин, кафе и рестораны, досуговый центр, ремонтировать дороги и создавать ж/д направление до Арсеньева.

Второй этап — прокладка новых лыжных трасс на северо-восточной стороне горы. Планируется получить в общем порядка 29 км трасс. По словам директора Инвестиционного агентства Приморья Игоря Трофимова, о проекте известно в Минвостокразвития и в аппарате полномочного представителя президента РФ в ДФО — скоро его представят на этом уровне.

«Этот проект должен вывести Арсеньев в число лучших лыжных курортов России», — заявил Олег кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске имеет перспективы стать одним из лучших лыжных курортов РФ и войти в число лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.