Киев, , 04:53 — REGNUM Пленарные заседания Верховной рады Украины перенесены на середину февраля из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране, 27 января написал на своей странице в Facebook спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Верховная рада Украины Gov.ua

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Такое решение одобрили 233 депутата при необходимом количестве в 226 голосов. По словам Стефанчука, следующие пленарные заседания Рады пройдут 15−18 февраля. Спикер также сообщил, что COVID-18 заболели 24 парламентария и 63 сотрудника аппарата законодательного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января министерство здравоохранения Украины объявило, что за сутки в стране выявили 32 393 случая заражения коронавирусом и 154 летальных исхода от осложнений при COVID-19.

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