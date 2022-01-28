Ереван, , 13:03 — REGNUM В Армении считают, что открытие транспортных коридоров в регионе может быть выгодным, но хотят минимизировать возникшие при этом риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Территория Нагорно-карабахского конфликта Mapeh

Арман Гукасян «Армянское общество не может не видеть рисков во всём этом процессе. Как я уже отметил, власти Армении заявляют, что не будет никакого коридора, а будет дорога, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью. Отмечается, что это взаимовыгодный процесс, если произойдет открытие транспортных коммуникаций в регионе. Армянское общество не хочет войны, но и мир тоже должен быть достойным. Думаю, что сегодня для армян важно, чтобы все процессы, связанные с нормализацией отношений между Ереваном и Баку, а также Ереваном и Анкарой, были прозрачными».

Напомним, что в соответствии с достигнутыми договорённостями 2020 и 2021 годов должно быть восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по так называемому Зангезурскому коридору.