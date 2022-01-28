Ереван, 28 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Армении считают, что открытие транспортных коридоров в регионе может быть выгодным, но хотят минимизировать возникшие при этом риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Mapeh Территория Нагорно-карабахского конфликта

Арман Гукасян «Армянское общество не может не видеть рисков во всём этом процессе. Как я уже отметил, власти Армении заявляют, что не будет никакого коридора, а будет дорога, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью. Отмечается, что это взаимовыгодный процесс, если произойдет открытие транспортных коммуникаций в регионе. Армянское общество не хочет войны, но и мир тоже должен быть достойным. Думаю, что сегодня для армян важно, чтобы все процессы, связанные с нормализацией отношений между Ереваном и Баку, а также Ереваном и Анкарой, были прозрачными».

Напомним, что в соответствии с достигнутыми договорённостями 2020 и 2021 годов должно быть восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по так называемому Зангезурскому коридору.