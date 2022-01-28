Омск, 28 января, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Днём 28 января в Омской области прогнозируется −9…−14 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Зима

Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с. Местами небольшой снег.

Ночью 29 января в регионе ожидается −14…−19 °С, при прояснении до — 25 °C, днём −9…−14 °С. Ночью местами небольшой снег, туман, изморозь. Днём преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве в ближайшие дни прогнозируется морозная погода.

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