Мехико, 28 января, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Гражданка России Татьяна Минеева, пропавшая вместе с девятимесячной дочерью в мексиканском штате Веракрус, вышла на связь с посольством РФ. Об этом 28 января сообщил журналистам заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский.

Карта Мексики

Как уточнил российский дипломат, связь с гражданкой России установлена, ни ей, ни её ребёнку ничего не угрожает. Женщина пояснила, что никакой опасности для её жизни нет. Причиной появления сообщений об исчезновении российской гражданки послужил семейный конфликт.

Ранее ИА REGNUM сообщало об исчезновении в мексиканском штате Веракрус гражданки РФ с девятимесячным ребёнком. Комиссия региона по поиску пропавших без вести объявила женщину в розыск. Одновременно с этим генеральная прокуратура штата начала розыск её 9-месячной дочери Камилы.