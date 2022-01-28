Сеул, 28 января, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Члены делегации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, совершавшие с ним поездку по странам Ближнего Востока, заболели коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

«После возвращения на родину и сдачи ПЦР-тестов, ряд людей из числа сопровождающего персонала получили положительные результаты», — заявил источник.

Отмечается, что сам президент республики не контактировал близко с заболевшими. В настоящее время зараженные помещены на карантин. При этом дополнительных случаев заболевания COVID-19 среди работников администрации президента Южной Кореи не фиксировалось.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин совершил поездку на Ближний Восток. В течение восьми дней он посетил Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет.