Дамаск, , 04:19 — REGNUM Обвинение в откровенном воровстве нефти в Сирии выдвинул в адрес США заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 27 января в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа», — отметил Полянский.

Зампред РФ при ООН констатировал, что район Заевфратье, как и зона Эт-Танф, превратились в некое серое пятно на карте Сирии, зону, где орудуют боевики «Магавир ас-Саура», чувствуя свою безнаказанность.

Как пояснил дипломат, именно в таких районах царят насилие и безвластие, получают вторую жизнь определенные индульгенции, проводится радикализация населения. По словам Полянского, подобная атмосфера характерна для всех мест дислокации американских войск. В качестве примера зампред России при ООН напомнил ситуацию в Афганистане, где за время оккупации США у местного населения скопилось огромное количество проблем, с которыми афганцы остались лицом к лицу после ухода войск США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Евросоюзе в числе тем обсуждения глав министерств иностранных дел Европейского союза будет ситуация в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Евросоюзе напомнили о «забытой войне» в Сирии