Владивосток, , 04:30 — REGNUM В школе Приморского края в селе Екатериновка Партизанского района в коридоре поставили биотуалет.

Здание РАО Иван Шилов © ИА REGNUM

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О ноу-хау родители учеников рассказали в Instagram, и приложили фото зелёного сооружения. Отмечается, что есть и уличный туалет.

«С одной стороны, хорошо: детям не нужно выбегать на улицу, отмораживая конечности. Но с другой, учащиеся жалуются на неприятный запах в непосредственной близости с этим «изобретением», — прокомментировал телеграм-канал «Владивосток №1».

В комментариях один из подписчиков написал: «Коридоры в России это скрепы. Где лежат больные? В коридорах. Где ученики ходят в туалет? Там же».

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для наказания чиновников Киргизии стала критика со стороны общественности в связи с торжественным открытием школьного туалета, построенного в селе Томонку за 1,75 млн рублей.