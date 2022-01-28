Ереван, , 12:36 — REGNUM Армянское правительство планирует восстановить железную дорогу на армянском участке так называемого Зангезурского коридора, но конкретные сроки пока не ясны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Железная дорога. Зангезур President.az

«Официально про начало строительства на участке Агарак-Мегри-Астазур пока ничего неизвестно. Власти Армении лишь только заявляли, что армянская сторона начинает подготовительные работы для строительства Мегринского участка железной дороги, и правительство собирается направить $ 200 млн. на строительство железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. В планах правительства Армении есть восстановление в общей сложности 45 километров участка этой дороги. Общая протяженность магистрали составит порядка 340 километров. Власти Армении постоянно отмечают, что никакого Зангезурского коридора не будет. Понятие «Зангезурский коридор» звучит только из уст президента Азербайджана. Предполагается, что Армения получит доступ по железной дороге в Иран и Россию, а Азербайджан — в Нахичевань», — сказал эксперт.

Напомним, что в соответствии с трехсторонними заявлениями России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации.