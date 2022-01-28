Исламабад, 28 января, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Не менее десяти военнослужащих армии Пакистана погибли при нападении на блокпост в провинции Белуджистан на юго-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Сообщается, что группа боевиков напала на блокпост в ночь на 26 января. В результате ожесточенного боя удалось ликвидировать одного террориста, еще нескольких ранить. Тем не менее в перестрелке погибли десять пакистанских военнослужащих. В настоящее время в районе ведется спецоперация по отслеживанию и ликвидации боевиков незаконных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января силовики Пакистана ликвидировали двух террористов в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. В ходе операции у боевиков изъяли стрелковое оружие и боеприпасы.