Петропавловск-Камчатский, , 03:53 — REGNUM На Камчатке во время военных учений погиб старшина 2-й статьи Александр Селезнев, об этом ИА «Кам 24» рассказала супруга военнослужащего Ксения. Гибель на полигоне также подтвердили в Восточном военном округе.

Учения Пресс-служба Министерства обороны РФ

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Известно, что на военнослужащего наехал большегрузный автомобиль. От полученных травм старшина скончался в машине скорой помощи.

Супруга Селезнева, которая также является военнослужащей, рассказала, что участие военной техники в учениях изначально не планировалось. Но план учений был скорректирован.

В пресс-службе ВВО сообщили, что по факту гибели военнослужащего на учениях проводится проверка совместно с правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье помощник командира войсковой части 65 484 по физической подготовке Уссурийского гарнизона капитан Альбек Давлеталиев признан виновным в покушении на получение взятки в крупном размере.