Хабаровск, , 03:42 — REGNUM В хабаровский арбитраж с иском о признании себя банкротом обратился один из старейших кредитных потребительских кооперативов региона — КПК «Первый Дальневосточный», отработавший более 23 лет. Исковое заявление судом пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Иск от КПК поступил в суд 26 января 2022 года. В качестве обоснования указан долг в размере 889 430 рублей. Арбитражного управляющего предложено выбрать из участников ассоциации «СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие».

В едином госреестре юрлиц КПК зарегистрирован в феврале 1999 года. Председателем правления в реестре указан Игорь Марков. На сайте кооператива уточняется, что он ведёт историю с 1995 года. 29 декабря 2021 года ЦБ РФ ввёл в отношении КПК ограничение деятельности по осуществлению привлечения денежных средств, приёма новых членов и выдачи займов.