Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провёл президент США Джозеф Байден в Вашингтоне. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидер США и премьер Норвегии обсудили совместные усилия, в том числе по линии НАТО и ОБСЕ, по принятию мер в связи с эскалацией Россией сил вдоль границ Украины. Также Стёре и Байден говорили об укреплении двусторонних отношений США и Норвегии в различных сферах. В частности, в сфере борьбы с пандемией COVID-19 и с изменением климата. Также обсуждался вопрос устойчивого финансирования в сфере здравоохранения и гуманитарная помощь Афганистану.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в столицу Норвегии, город Осло, где в настоящее время находятся представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыл спецпредставитель США по урегулированию в Афганистане Томас Уэст.

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