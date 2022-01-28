Улан-Удэ, 28 января, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Арбитраж Бурятии удовлетворил иск Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и расторг дополнительное соглашение к государственному контракту о создании туристской тропы на территории национального парка «Тункинский». Документом был изменён срок исполнения контракта, подкреплённого федеральным финансированием. Надзорная инстанция сочла подобные действия администрации нацпарка и подрядчика нарушающими закон. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Контракт на создание тропы протяжённостью 11 км был подписан в январе 2020 года. Проект финансировали из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология». До подписания договора между администрацией нацпарка и Минприроды РФ было заключено соглашение о предоставлении субсидии из госбюджета.

В начале декабря 2020 года заказчик в лице администрации нацпарка подписал с исполнителем допсоглашение, которым срок исполнения контракта был продлён до 31 декабря 2020 года, то есть сдвинут на два календарных месяца. Прокурор посчитал, что это дополнительное соглашение «является недействительным в силу ничтожности, поскольку при его заключении сторонами допущено несоблюдение явного запрета, предусмотренного законодательством на произвольное изменение существенных условий контракта, также указывает на нарушение публичных интересов». Заказчик же ссылался на обстоятельства непреодолимой силы, связанные с пандемией коронавируса и неблагоприятными погодными условиями, которые не позволили «выполнить работы в срок».

Выслушав доводы сторон, суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск, признав допсоглашение недействительным.

Напомним, спор слушался с лета 2021 года. Ответчиками выступали ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» и ООО «СК Инкур».