Вашингтон, 28 января, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 27 января критично высказался о словах президента США Джо Байдена, касающихся перехода страны на электромобили. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) JD Lasica Илон Маск

Ранее Байден на своей официальной странице в Twitter упомянул о вкладе в производство электромобилей таких гигантов отрасли, как General Motors и Ford. Основанная Маском Tesla, являющаяся крупнейшим производителем таких автомобилей, осталась неназванной. Ссылку на президентский пост в Twitter Маска выложил один из пользователей.

Илон Маск «Байден держит американское общество за дураков».

Основанная Маском в 2003 году компания Tesla является крупнейшим мировым производителем электромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, только завод Tesla в Шанхае в 2021 году поставил покупателям более 480 000 автомобилей.