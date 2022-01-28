Южно-Сахалинск, , 03:13 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на Сахалин 27 января, отвечая на вопрос журналистов о том, как не допустить повторного скопления грузов в морском порту Владивостока, отметил, что в период пандемии в мире произошел ряд экономических изменений, в том числе в сфере логистики и транспорта.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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«Очень много изменилось условий — стоимость прохода судов, транспортные потоки, количество судов, закрылся целый ряд пунктов пропуска. Реагировать в такой ситуации мгновенно было достаточно непросто. Руководители Министерства транспорта РФ и Министерства по развитию Дальнего Востока буквально вручную дирижировали этими судами, чтобы грузы быстрее дошли до людей», — подчеркнул Трутнев.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко считает, что необходимо создать единую информационную систему по отслеживанию грузопотоков.

«Нам надо готовиться к работе в изменившемся пространстве. Надо сделать так, чтобы транспортные потоки, которые обрушились на территорию Российской Федерации, приносили не проблемы, а деньги в бюджет Российской Федерации. Необходимо увеличить качество управления транспортными потоками», — уверен полпред Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная модель потоков грузов будет разработана специально для регионов Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал вице-премьер Юрий Трутнев. Созданная модель должна позволить контролировать сроки доставки грузов.

В 2021 году из-за глобального логистического кризиса, связанного с перенаправлением грузов с Суэцкого канала на Транссиб, поток пошёл из КНР и стран юго-восточной Азии. В итоге задержки поставок продуктов питания на Чукотку, Камчатку, Сахалин и Колыму составляли 2−3 месяца. В морском порту Владивостока скопилось около 200 контейнеров и 35 единиц техники, ожидающих отправки.