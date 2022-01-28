Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Старт ракеты-носителя Falcon-9 американской компании SpaceX, который должен был состояться 27 января с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (США), перенесли на сутки из-за плохой погоды. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter.

Falcon 9 NASA

Аппарат должен доставить на орбиту итальянский спутник COSMO-SkyMed (второе поколение FM2), созданный для наблюдения за земной поверхностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января государственная корпорация «Роскосмос» объявила, что в 2022 году с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2» будут запущены в космос четыре японских спутника.

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