Омск, 28 января, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Судья омского арбитража Альвина Колмогорова признала за православным приходом права на здание храма в микрорайоне Крутая Горка в Омске. Судом был признан факт «добросовестного, открытого и непрерывного владения» объектом в течение срока приобретательной давности. Решение вступит в законную силу по истечении месяца со дня принятия, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

_Alicja_ Православие

В судебном деле речь шла о здании храма на улице Полтавцева общей площадью 447,2 кв. м.

В ходе слушаний истец указывал на то, что ещё в 1996 году от органов власти Омско-Тарская епархия получила в пользование полуразрушенное здание на территории бывшей воинской части. Позднее был создан приход, силами которого «в 1996—1997 полуразрушенное здание было восстановлено и по настоящее время эксплуатируется в религиозной деятельности». Представители заявителя также отметили, что не могли получить разрешение на строительство/реконструкцию, так как отсутствовали права на участок, и не могли «ввести его в эксплуатацию ввиду взаимоисключающих требований уполномоченных органов».

Напомним, дело слушалось с июля 2021 года. Ответчиком выступало территориальное управление Росимущества в Омской области. Третьими лицами в споре участвовали департамент имущественных отношений администрации Омска, Минобороны РФ и управление Росреестра.