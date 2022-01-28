Южно-Сахалинск, , 02:57 — REGNUM Два современных новых парома, которые выйдут на линию Ванино-Холмск уже в этом году, существенно увеличат грузопоток между островным регионом и материком, об этом 27 января заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко на пресс-подходе во время рабочей поездки в область полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

На линии Ванино — Холмск осталось всего три старых парома Ольга Демиденко

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Паромы «Александр Деев» и «Василий Ощепков» достраивают для Сахалина на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Новые суда смогут перевозить 200 пассажиров, до 32 железнодорожных вагонов или 27 автосоставов, девять легковых автомобилей.

«Выход судов на паромную переправу в два-три раза увеличит пассажиропоток и грузопоток между Сахалином и материком. У нас в островном регионе намечена большая инвестиционная программа. И чтобы ее выполнить, потребуется сильно увеличить грузопоток», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке на Сахалине 27 января, обсудил с властями островного региона вопросы привлечения инвестиций и будущие налоговые преференции, которые будут действовать для бизнеса на Курильских островах.