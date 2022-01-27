Веракрус, Мексика, 28 января, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Гражданка России Татьяна Минеева и её девятимесячная дочь пропали без вести в мексиканском штате Веракрус на востоке страны. Об этом 27 января сообщила комиссия штата по розыску пропавших.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Заявление о пропаже граждански России с дочерью было размещено на сайте организации 25 января. Отмечается, что дочь Минеевой является гражданкой Мексики. В последний раз женщину с дочерью видели 20 января дома, в муниципалитете Бока-дель-Рио. С тех пор её местонахождение неизвестно.

В распространённых ориентировках указывается, что жизнь и здоровье женщины с дочерью могут быть под угрозой, так как они могли стать жертвами преступления. Сообщение о пропаже матери и дочери распространила Генеральная прокуратура штата Веракрус через систему оповещения о пропавших без вести Alerta Amber.

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