Красноярск, , 02:50 — REGNUM В пятницу, 28 января, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −14… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 06:35 на Театральной площади было — 19 °C.

Ночью с 28 на 29 января ожидается до −22… −20 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра переменных направлений 1−6 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В субботу, 29 января, в Красноярске до −17… −13 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −22… −19 °C.

В воскресенье, 30 января, в Красноярске ожидается до −16… −12 °C днём и до −21… −19 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 января на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, сильная метель.

28 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности объявлены сразу в трёх городах Красноярского края — в Красноярске, Минусинске и Назарове.

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