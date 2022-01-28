Токио, , 02:49 — REGNUM Мужчина, взявший врача в заложники у себя дома в японском городе Фудзимино, задержан полицией. Об этом 28 января передал телеканал NHK со ссылкой на полицейское управление префектуры Сайтама.

Полиция nakashi

Информация о состоянии заложника не приводится. Периметр вокруг дома, где произошел захват заложника, оцеплен. Рядом с местом происшествия дежурят полиция и спасательные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января житель города Фудзимино напал на медработников, которые прибыли к нему домой. Один из них получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. Другой пострадал от газа из перцового баллончика, распыленного ему в лицо. Еще один медик был взят в заложники.

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