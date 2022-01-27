Джакарта, 28 января, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Не менее троих военнослужащих армии Индонезии погибли в результате перестрелки с повстанческой группировкой в провинции Папуа, сообщает пресс-служба индонезийских вооруженных сил.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Сообщается, что повстанцы совершили нападение на военный блокпост в Гоме. В результате боя погибли трое индонезийских военных, еще один солдат получит тяжелые ранения. Представители повстанческой группировки уже официально взяли на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января еще один военный Индонезии погиб в перестрелке в провинции Папуа. Он являлся одним из членов оперативной группировки по обеспечению безопасности в регионе.