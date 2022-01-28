Минск, , 02:20 — REGNUM В IV квартале 2021 года уровень занятости граждан Белоруссии в трудоспособном возрасте составил 82,8%, а уровень безработицы в таком же возрасте — всего 3,7%. Об этом говорится в опубликованных 26 января данных Национального статистического комитета Белоруссии.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно инфографике официальной статистики, среди занятых в трудоспособном возрасте преобладали женщины (84%) и горожане (83,2%). Среди безработных в таком же возрасте преобладали мужчины (4,5%) и горожане (3,8%).

Среди способов поиска работы наиболее популярными были СМИ и Интернет (73,5%), а также обращения к друзьям, родственникам и знакомым (60%). Примерно каждый пятый обращался в поиске работы непосредственно в организацию. Лишь 16,2% с той же проблемой обращались в службу занятости и государственный банк вакансий.