Токио, , 02:19 — REGNUM В японском городе Фудзимино (префектура Сайтама) мужчина ранил двух пришедших к нему домой медиков, ещё одного врача захватил в заложники. О произошедшем в ночь на 28 января инциденте со ссылкой на данные полиции сообщает телеканал NHK.

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Известно, что к мужчине, который недавно потерял семью, вечером 27 января пришли несколько медработников и в какой-то момент произошёл конфликт, о возможных причинах которого не сообщается.

Первый пострадавший оказался врачом-терапевтом, которого экстренно госпитализировали с огнестрельным ранением. Одному медбрату потребовалась помощь после получения в лицо порции газа из перцового баллончика.

У вооружённого мужчины в настоящее время остаётся в заложниках один врач. В ходе переговоров с полицией мужчина утверждает, что захваченный медик «в порядке», но предоставить тому телефон для подтверждения этого отказывается. О требования, которые мог выдвинуть мужчина, ничего не известно.

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